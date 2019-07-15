Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Жители России смогут снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране. Об в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексея Войлукова.

В настоящее время данная услуга действует в тестовом режиме у отдельных банков и ретейлеров и доступна жителям малонаселенных пунктов в ряде регионов России. Как пояснил изданию Войлуков, после распространения эксперимента на всю страну удобство сервиса по снятию наличных на кассе в первую очередь оценят в небольших деревнях.

Замглавы АБР уточнил, что использование услуги станет возможным при совершении какой-либо покупки, при этом торговые точки будут получать небольшую комиссию от банка за исполнение данной операции, поскольку иначе магазинам невыгодно предоставлять указанную услугу. Войлуков добавил, что АБР обратилась в Роспотребнадзор с вопросом, не станет ли внедрение операции нарушением прав потребителей, однако ответа от ведомства до сих пор не поступало.

По данным издания, в ЦБ, а также ряде банков и ретейлеров поддерживают масштабирование эксперимента. Услугу выдачи наличных на кассе уже запустили в Сбербанке, банке "Русский стандарт", а также Россельхозбанке. По данным "Известий", банк "Возрождение" также рассматривает возможность внедрения услуги, а в Промсвязьбанке пилотный проект стартует в IV квартале.

В Х5 Retail Group подтвердили изданию, что в нынешнем году в сети магазинов "Пятерочка" внедрят нововведение с выдачей наличных при совершении покупки в районах с нехваткой банкоматов. В других ритейлерах, в том числе в "Магните", "Ленте", "Ашане", не ответили на запрос "Известий" о планах внедрения сервиса.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова отмечала, что возможность снимать наличные на кассе магазина только при совершении покупки и оплаты ее картой необходимо обсудить с Роспотребнадзором на предмет навязывания услуг. При этом она отметила, что законодательство о национальной платежной системе и принятые в соответствии с ним нормативные акты ЦБ не содержат ограничений для реализации подобного сервиса.