Темпы роста ВВП Китая в первом полугодии составили 6,3%

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Темпы роста ВВП Китая по итогам первой половины текущего года составили 6,3% в годовом выражении. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Государственного статистического управления КНР. По его данным, по результатам I квартала рост достиг 6,4%, во II квартале этот показатель снизился до 6,2%.

"Согласно предварительным оценкам, ВВП Китая по итогам первой половины 2019 года составил 45,093 трлн юаней, увеличившись на 6,3% в годовом выражении. В частности, в первом квартале рост составил 6,4%, во втором показатель снизился до 6,2%", - говорится в документе.