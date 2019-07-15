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Минэкономразвития сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4%

МЭР сохраняет оценку годовой инфляции в 2019 году ниже 4% - Орешкин.

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В пресс-службе Forbes Russia подчеркнули, что главным редактором останется Вадим Верник, в редакционной политике также не планируется изменений
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