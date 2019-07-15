Промсвязьбанк планирует к концу 2019 года сопровождать 50% гособоронзаказа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Промсвязьбанк к концу 2019 года будет сопровождать 50% государственных оборонных контрактов, на текущий момент на ПСБ приходится 40% гособоронзаказа. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава банка Петр Фрадков на международной промышленной выставке ИННОПРОМ.

"Согласно стратегии, мы должны в обозримой перспективе, в течение двух-трех лет, принять на сопровождение до 70% всего гособоронзаказа. Сейчас у нас 40%. <...> Если все будет идти по плану, я думаю, что к концу года у нас должно быть 50%", - сказал он.

Комментируя передачу кредитов ОПК и инструментов капитала, Фрадков добавил, что к концу 2019 года ПСБ получит около 10 млрд рублей в виде инструментов капитала от других российских банков.

"Было передано чуть больше 100 млрд руб. кредитов. Капитал пока не передан. Нормативная база позволяет в течение полугода после передачи кредита разработать и реализовать механизм передачи инструментов капитала. Сумма уже определена, это порядка 10 млрд рублей. Думаю, до конца года мы его получим в виде капитала", - добавил он.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку переходят кредиты предприятий из сферы ОПК, находящихся под санкциями.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходила в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году "Цифровое производство: интегрированные решения", а страна-партнер - Турция. Организаторами выставки выступили Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС являлся генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.