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"Яндекс.Такси" выкупит софт и колл-центры одного из крупнейших конкурентов

Речь идет о группе компаний "Везет"
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Такси" объявил о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний "Везет". Об этом говорится в сообщении "Яндекс.Такси".

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"Компания MLU B.V. [объединенная компания "Яндекс.Такси" и Uber] заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний "Везет", - сообщили в компании.

Кроме того, поясняется в сообщении, акционеры "Везет" получат до 3,6% акций "Яндекс.Такси" и до $71,5 млн при условии успешного достижения ключевых целей по операционным и иным показателям. После завершения сделки 56,2% "Яндекс.Такси" будет принадлежать "Яндексу", 35% - Uber, а 5,3% - сотрудникам в рамках программы поощрения, отмечают в компании.

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