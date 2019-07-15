Источник: единороссы рассмотрят кандидатуру аудитора Богомолова для назначения в СП

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме на заседании в понедельник рассмотрит кандидатуру действующего аудитора Валерия Богомолова для назначения в Счетную палату РФ. Об этом сообщил ТАСС источник во фракции.

"Сегодня президиум обсудит кандидатуру Богомолова для внесения в Совет Госдумы. Как ожидается, кандидатура будет поддержана", - сказал собеседник агентства, уточнив, что планируется проанализировать итоги работы Богомолова на посту аудитора и качество его взаимодействия c фракцией парламентского большинства.

Богомолов был назначен членом Счетной палаты Госдумой 20 октября 2011 года по представлению президента РФ. Ранее он избирался депутатом нижней палаты парламента четвертого и пятого созывов. Принимал участие в создании партии "Единая Россия", в 2003-2004 годах занимал пост секретаря ее генерального совета. Шестилетний срок полномочий Богомолова в контрольном ведомстве истекает в 2019 году.

В Счетной палате он курирует контроль за расходами федерального бюджета на топливно-энергетический комплекс, транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды).

Согласно принятым весной 2013 года поправкам в законодательство о Счетной палате, председатель и шесть аудиторов СП назначаются Госдумой, а его заместитель и шесть аудиторов - Советом Федерации по представлению президента страны. Кандидатуры для назначения на должность председателя и его заместителя, а также аудиторов вносятся президенту советами Госдумы или Совфеда. Председатель СП, его заместитель и аудиторы назначаются сроком на шесть лет, при этом одно и то же лицо не может занимать соответствующую должность более двух сроков подряд, то есть 12 лет.