Роспотребнадзор с начала действия санкций уничтожил почти 1000 тонн запрещенной продукции

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Более 2,9 тыс. тонн запрещенной к ввозу в РФ продукции не пустили сотрудники Роспотребнадзора через государственную границу за весь период действия санкций, говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте ведомства.

"За весь период действия санкций в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации сотрудниками Роспотребнадзора не допущено к ввозу более 2,9 тыс. тонн запрещенной к ввозу продукции", - говорится в сообщении.

С лета 2014 года снято с реализации и уничтожено 985 тонн запрещенной к ввозу продукции или продукции без достоверной информации о ее происхождении. По данным ведомства, больше половины (63%) такой продукции составляли овощи и фрукты.

Кроме того, с начала действия санкций на хозяйствующие субъекты, осуществляющие ввоз и оборот запрещенной к ввозу продукции, Роспотребнадзором наложено административных штрафов на общую сумму около 866,5 млн рублей.

Летом 2014 года Россия ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров в ответ на антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине. С 2015 года подпавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.