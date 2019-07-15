Китайское издание о технологиях TechNode запускает русскоязычную версию

Издание о технологиях в Китае TechNode выходит на русскоязычный рынок, сообщили в понедельник в пресс-службе компании. Портал будет рассказывать о технологиях и стартапах в Азии.

Инвестором российской версии стал владелец компании Eurasia Development Limited Андрей Прохорович. Главным редактором TechNode Russia стал Лаврентий Климов, который ранее работал СОО (Chief Operating Officer, операционный директор) в Eurasia Development.

"Я думаю, что TechNode пoможет компенсировать недостаток информации и даст тoлчок к новым интересным проектам, и развитию бизнеcа между СНГ и Китаем", - сказал Прохорович.

Сумма инвестиций в проект не раскрывается.

TechNode основан в 2007 году. В настоящее время холдинг связывает экосистему стартапов Китая со всем миром. TechNode также является эксклюзивным китайским партнером TechCrunch.