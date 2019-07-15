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Reuters: Малайзия подаст иск в ВТО против ЕС из-за ограничений на пальмовое масло

Министр базовых отраслей промышленности Малайзии Тереза Кок отметила, что сейчас "ведется поиск экспертов, которые будут представлять сторону обвинения в ВТО"

ТАСС, 15 июля. Власти Малайзии намерены к ноябрю обратиться в ВТО с иском против Евросоюза из-за намерения европейских стран ограничить импорт пальмового масла, сообщает в понедельник агентство Reuters.

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"Мы занимаемся подготовкой иска в ВТО [против ЕС], соответствующие документы находятся в Генпрокуратуре", - заявила министр базовых отраслей промышленности Малайзии Тереза Кок. Глава ведомства отметила, что в данный момент "ведется поиск экспертов, которые будут представлять сторону обвинения в ВТО".

Ранее Малайзия и Индонезия, которые производят 90% объемов мирового пальмового масла, направили ноту протеста ЕС в связи с планами союза отказаться от данного вида сырья. Куала-Лумпур пригрозил не закупать европейские истребители и заменить их самолетами китайского производства.

В январе 2018 года Европарламент одобрил пакет мер, направленных на реформирование энергетического рынка для сокращения потребления энергии и сохранения климата. В числе предложенных мер - запрет на использование пальмового масла при производстве биотоплива. В случае одобрения запрет вступит в силу в 2030 году.

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