Песков: решений о предоставлении "Роснефти" льгот по арктическим проектам не принималось

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Никаких решений относительно просьбы главы "Роснефти" Игоря Сечина о предоставлении льгот на развитие арктических проектов не принималось, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Каких-либо решений на сей счет не принималось. Это первое", - сказал Песков.

"И второе - мы традиционно не комментируем служебную переписку, мы не будем это делать и на этот раз", - добавил он.

Газета "Ведомости" ранее сообщала, что глава Роснефти Игорь Сечин обратился с письмом к президенту Владимиру Путину о том, что "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей в освоение Арктики, но для этого нужны налоговые льготы в 2,6 трлн рублей.