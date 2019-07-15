Сбербанк будет владеть долей в Rambler Group через холдинговую компанию "Эпоха Диджитал"

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сбербанк после завершения сделки с Rambler Group будет владеть 46,5% акций холдинговой компании ООО "Эпоха Диджитал". Об этом ТАСС сообщил директор по связям со СМИ и внешним коммуникациям Rambler Group Александр Дмитриев.

"Эпоха Джиджитал" - холдинговая компания, которая будет владеть активами Rambler Group, вошедшими в периметр сделки со Сбербанком. Передача в залог - промежуточный этап сделки. По завершении сделки залоги будут сняты, Сбербанк будет владеть 46,5% акций ООО "Эпоха диджитал", доли текущих акционеров Rambler Group - A&NN и Era Capital составят 46,5% и 7% соответственно", - сказал собеседник агентства.

На момент публикации ТАСС не располагал официальным комментарием Сбербанка.

О сделке

Ранее сообщалось, что Сбербанк и Rambler Group подписали юридически обязывающие документы, в рамках которых банк инвестирует в развитие компании, а также получит 46,5% ее акций. Закрытие сделки ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в III квартале 2019 года. При этом текущие акционеры Rambler Group в рамках сделки не получат денежной выгоды, а участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал компании. Кроме того, объем инвестиций Сбербанка в Rambler Group составит около 1% годовой чистой прибыли, сообщал ранее журналистам зампред правления банка Александр Морозов.

В рамках сделки Сбербанк намерен интегрировать в свою экосистему часть сервисов и продуктов Rambler Group - онлайн-кинотеатр Оkkо, кинотеатр "Художественный", Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.com, Rambler.ru и "Рамблер.Кассу". При этом сети кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино", принадлежащие A&NN и Era Capital, в периметр сделки не войдут.

В конце мая глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банк планирует закрыть сделку с Rambler Group, предусматривающую получение 46,5% акций компании, в течение ближайших трех месяцев.

Ранее сообщалось, что Rambler Group планирует в ближайшие два-три года выйти на IPO (первичное размещение акций на бирже). О планах компании выйти на IPO сообщал РБК со ссылкой на гендиректора Rambler Group Рафаэля Абрамяна. По его словам, размещение акций будет возможно, когда оценка капитализации компании достигнет свыше $500 млн, что будет возможным примерно через три года.