Нижегородская Выкса вошла в десятку лучших моногородов России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 июля. /ТАСС/. Нижегородский моногород Выкса вошел в топ-10 рейтинга лучших моногородов России по версии Фонда развития моногородов. Результаты рейтинга были озвучены на Всероссийском форуме развития моногородов в Тольятти, сообщил в понедельник журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Фонд развития моногородов подвел итоги рейтинга монопрофильных территорий страны в рамках Всероссийского форума развития моногородов в Тольятти. Выкса Нижегородской области вошла в топ-10 моногородов РФ", - сказал он.

Глава региона отметил, что со старта федеральной приоритетной программы "Комплексное развитие моногородов" в 2016 году в Выксе было создано около трех тысяч новых рабочих мест, привлечено почти 40 млрд рублей инвестиций. Кроме того, в моногороде за последние годы были созданы дендрарий в рамках комплексной реконструкции Парка культуры и отдыха, а также специализированный центр компетенций по стандартам WorldSkills Russia.

"В 2019 году планируется направить более 100 млн рублей на благоустройство парка культуры и отдыха "Лебединый рай", порядка 94 млн рублей - на строительство двух корпусов к действующим детским садам", - добавил Никитин.

Помимо Выксы, в десятку лучших моногородов вошли города Павловск (Воронежская область), Котовск (Тамбовская область), Тутаев (Ярославская область), Череповец (Вологодская область), Губкин (Белгородская область), Тейково (Ивановская область), Набережные Челны (Республика Татарстан), Глазов (Республика Удмуртия), Невиномысск (Ставропольский край).

Фонд развития моногородов учрежден в 2014 году Внешэкономбанком, он занимается формированием условий для создания новых рабочих мест и привлечения инвестиций в моногорода.