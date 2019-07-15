Эксперты: индекс потребительской уверенности во II квартале продолжил расти

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Индекс потребительской уверенности (ИПУ) в России во II квартале 2019 года продолжил расти и повысился на 1 процентный пункт, до значения минус 15%, следует из информационно-аналитического материала Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

"Как мы и предполагали при анализе результатов предыдущего раунда обследования, позитивная коррекция индекса потребительской уверенности, начавшаяся в I квартале 2019 года, продолжилась во II квартале. Правда, темпы улучшения показателя остались минимальными (по 1 п. п. за каждый квартал), но после интенсивного ухудшения настроений потребителей во второй половине 2018 года, когда ИПУ в течение двух кварталов снизился с минус 8% до минус 17%, такая умеренно позитивная тенденция выглядит обнадеживающе, хотя и находится в зоне статистической погрешности", - отмечается в комментарии директора центра Георгия Остапковича, приводимом в документе.

В настоящее время значение ИПУ в минус 15% близко к своему среднему долгосрочному (за 20 лет проведения опросов) уровню и примерно соответствует параметрам индикатора в стабильные экономические периоды 2002-2005 годов и 2011 года. "Напомним, что весьма невысоких положительных величин (не выше +1%) ИПУ за все годы наблюдения достигал лишь несколько раз в 2007-2008 годах", - подчеркивает Остапкович.

К позитивным изменениям, выявленными в итоговых результатах опроса населения во II квартале, можно отнести рост ИПУ во всех трех наблюдаемых возрастных группах. Такая позитивная солидарность достаточно редко встречалась в предыдущих квартальных потребительских опросах, пишут в ВШЭ. Вместе с тем, ИПУ во всех возрастных группах, несмотря на положительную динамику данного показателя во II квартале, пока еще находится достаточно глубоко в отрицательной зоне. Если позитивная динамика ИПУ будет продолжаться темпами, характерными для I и II кварталов текущего года, то для выхода в нейтральную зону понадобиться более двух лет.

"К заметным отрицательным моментам, выявленным в ходе опроса за II квартал, среди прочего можно отнести, во-первых, тот факт, что негативные мнения респондентов по всем вопросам анкеты превышали позитивные. Во-вторых, слишком контрастное распределение ответов населения на вопрос об изменении общей экономической ситуации в стране во II квартале по сравнению с I кварталом. Так, отрицательно оценили динамику экономических событий за этот период 42% респондентов, 12% дали положительные оценки и 46% высказались нейтрально", - говорится в исследовании.

В результате, баланс отрицательных и положительных мнений составил 30 п. п. Подобный разрыв в ВШЭ характеризуют как "достаточно негативное явление". Свои негативные мнения респонденты высказали на фоне, исходя из текущих данных Росстата, относительно благоприятной макроэкономической ситуации в стране. В частности, хотя и незначительными темпами 12 кварталов подряд (по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года) растет общий объем экономики, наблюдаются позитивные темпы роста всех базовых видов экономической деятельности, растет товарооборот как продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также объем персональных услуг населению. Правда, во многом рост указанных показателей определяется высокими темпами потребительского кредитования.

Прогноз по реальным располагаемым доходам населения

"Почему же на фоне относительно благополучных основных показателей, характеризующих развитие экономики страны, население, участвующее в опросах, преимущественно негативно высказывается о своем текущем и ожидаемом материальном положении?" - задаются вопросом авторы исследования ВШЭ. Остапкович считает, что большинство позитивных событий, происходящих в экономике, не имеют высокого мультипликативного эффекта на повышение уровня и качества жизни населения.