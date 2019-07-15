МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Сбербанк разработал модель прогнозирования выручки компаний, котрая использует машинное обучение на основе транзакционных данных, сообщает пресс-служба банка.

"Корпоративно-инвестиционный блок Сбербанка разработал модель прогнозирования выручки компаний, используя машинное обучение на основе транзакционных данных. Она построена для всех 8 млн компаний (ИП и юрлиц), присутствующих на российском рынке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что модель позволяет получать банку прогнозы выручки текущего года по всем активным ИНН на девять месяцев раньше, чем данные результаты публикуются официально. С помощью новой модели, отмечается в сообщении, банк может получать прогнозы в том числе и по ИП, информации о которых пока нет ни в одном открытом источнике. Модель, совместно с другими разработками банка, позволяет ему лучше прогнозировать ожидания и потребности клиентов.

На создание подобных ML-моделей требуется не менее трех месяцев, модель анализирует более 1000 показателей.

Сбербанк позиционирует себя как экосистема, которая объединяет на базе единой платформы партнеров банка, оказывающих услуги как финансового, так и нефинансового характера. В экосистему Сбербанка входят более 20 компаний по основным направлениям: электронная коммерция ("Яндекс.Маркет"), медицина (DocDoc), телекоммуникации ("Сбербанк Телеком"), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл ("Фудплекс"), сервисы для оптимизации бизнес-процессов ("Эвотор", "Интеркомп") и другие.