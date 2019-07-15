Законопроект об обнулении НДС на транзит порожних вагонов и контейнеров внесен в Госдуму

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Проект федерального закона о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ с целью установления ставки НДС в размере 0% на перевозки железнодорожным транспортом порожних контейнеров и вагонов внесен в Государственную думу. Это следует из информации, опубликованной на официальном сайте законодательного органа.

"Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 164 и 165 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" подготовлен в целях распространения действия ставки НДС 0% на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов, а также гармонизации налогового законодательства государств - членов Евразийского экономического союза", - говорится в пояснительной записке.

В настоящее время Налоговый кодекс предполагает ставку НДС в размере 0% только в отношении международных транзитных перевозок товаров, а также транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых при осуществлении таких перевозок. В свою очередь транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов подлежат налогообложению НДС по ставке 18%.

"При этом конечный потребитель этих услуг находится за пределами территории Российской Федерации и не может претендовать на вычет предъявленных ему сумм российского НДС. Таким образом, налогообложение транзитных перевозок порожних контейнеров и грузовых вагонов существенно снижает конкурентные преимущества российских железных дорог и привлекательность российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей", - говорится в пояснительной записке.

Ставка НДС в размере 0% применяется в Белоруссии и Казахстане при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, груженый или порожний контейнер перевозится.