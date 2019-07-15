Минобрнауки призвало госкомпании вкладывать собственные средства в патентование

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госкорпорации, госкомпании, а также другие предприятия с госучастием должны вкладывать собственные средства в управление результатами интеллектуальной деятельности и коммерциализацию разработок, чтобы сократить разрыв в этой сфере от ведущих стран. Об этом сообщил в ходе выступления в Совете Федерации первый замминистра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников.

"Если мы обсуждаем рыночную экономику, то в этом (продвижении разработок за счёт патентования) должно участвовать не только государство, не только бюджетные деньги, но и индустрия. Хорошее предложение - как минимум госкомпании, госкорпорации, организации, где есть бюджетные деньги, должны в своем бюджете иметь строчку расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), и в том числе на управление результатами интеллектуальной деятельности (РИД)", - сказал он в ходе заседания Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации.

Замминистра напомнил, что в России, в отличие от других ведущих стран, структура расходов на исследования и разработки следующая: из бюджета покрывается 70% расходов, а из частного сектора - 30%. А в иных странах, по его словам, ситуация с финансированием прямо противоположная.

"Нужно внимательно посмотреть на те инструменты, которые предлагают страны-лидеры, в том числе Южная Корея, США, Швейцария и так далее, чтобы активизировать у нас движение по коммерциализации знаний <…> Министерства и Роспатент, мы работаем вместе, стараемся активно претворять в жизнь, в первую очередь, через нормативные документы различные инструменты поддержки, и стараемся оперативно устранять барьеры, возникающие в сфере трансфера знаний. Это сейчас становится вопросом национальной безопасности, поскольку рынок интеллектуальной собственности в перспективе 10-20 лет - один из самых активно растущих рынков", - сказал Трубников, призвав активизировать работу по продвижению на этом рынке.