Российско-британский бизнес-форум состоится 27 ноября в Лондоне

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Крупнейшее российское деловое мероприятие в Великобритании - V российско-британский бизнес-форум (РББФ) - состоится 27 ноября в конференц-центре Queen Elizabeth II, говорится в сообщении фонда Росконгресс.

В этом году форум пройдет в юбилейном формате и соберет более 1 тыс. британских и российских лидеров бизнеса и представителей органов власти. Темой РББФ-2019 станет "Цифровая инфраструктура и индустрии".

Организаторами РББФ-2019, традиционно проходящего в рамках недели российских мероприятий Eastern Seasons, выступают торговое представительство России в Великобритании и фонд Росконгресс. Форум проводится под эгидой Минпромторга при поддержке посольства России.

Программа мероприятия включает в себя серию панельных сессий, "круглые столы", а также инвест-ланч с финансовыми организациями. В рамках форума будет представлена выставка, посвященная возможностям сотрудничества с российскими регионами и компаниями. Днем ранее пройдет посещение представительств международных компаний в Лондоне и официальный прием в торгпредстве.

Ключевыми панельными сессиями форума станут "Внешнеэкономические приоритеты России и Великобритании в новых условиях", "Финансовая инфраструктура и "цифровые тренды" международного бизнеса", "Промышленная кооперация и развитие глобальных производств", "Межрегиональное сотрудничество и реализация экспортного потенциала", "Новые ниши для сферы услуг: возможности российского и британского рынка".

В ходе "круглых столов" эксперты обсудят возможности сотрудничества и реализации решений для "умных городов", рынок органических продуктов и высокие технологии в сфере здравоохранения.