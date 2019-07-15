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Путин призвал уточнить понятие "семейный бизнес"

Президент также поддержал предложение внести в закон о развитии малого бизнеса поправку, уточняющую, что Торгово-промышленная палата является частью инфраструктуры поддержки МСП
Президент России Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент России Владимир Путин и президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям. Такое мнение он высказал в ходе рабочей встречи с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным.

"Что касается семейного бизнеса, конечно, нужно двигаться в этом направлении. Надо только тщательно описать, что такое семейный бизнес, чтобы это было понятие, которое позволяло бы людям полноценно работать, получать поддержку, чтобы не возникало никаких проблем у государства", - сказал он, отметив также, что во всем мире такая форма хозяйствования широко распространена.

Российский лидер также поддержал предложение Катырина внести в закон о развитии малого бизнеса поправку, уточняющую, что ТПП является частью инфраструктуры поддержки МСП.

"Согласен с вами, надо дать им возможность работать с малым и средним бизнесом. Поправку в закон можно сделать, я поддержу", - сказал он, комментируя слова собеседника, о том, что ТПП предлагает свои площадки различным госструктурам, желающим открыть представительства в регионах, но сталкивается с проблемой нестыковок в законодательстве.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияКатырин, Сергей Николаевич
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