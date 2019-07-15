Приемный терминал газопровода "Турецкий поток" построен на 87,3%

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Приемный терминал газопровода "Турецкий поток" сейчас в достаточно высокой готовности, он построен на 87,3%, что соответствует графику проекта. Об этом сообщил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Олег Аксютин в эфире телеканала "Россия-24".

"Готовность российской части составляет 99%, сейчас идут заключительные пуско-наладочные работы. Строительство морской части завершено в ноябре прошлого года, - сказал Аксютин. - Что касается турецкой территории, строительство приемного терминала ведется в те графики и сроки, которые определены проектом. Строительная готовность составляет 87,3%, то есть достаточно высокая".

Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года. "Сегодня обе нитки находятся под азотом и ждут начала подачи уже природного газа в сам газопровод", - добавил он.

Ранее зампред правления в ходе пресс-конференции сообщил, что "Газпром" рассчитывает на полную степень готовности "Турецкого потока" в ноябре и ожидает первую поставку газа в последней декаде декабря 2019 года.