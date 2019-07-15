МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Газпром" построил 2156 км газопровода "Сила Сибири", по которому планируются поставки газа в Китай. Компания провела испытания на 90% газопровода и планирует начать заполнение его газом. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Олег Аксютин в эфире телеканала "Россия-24".

"Готовность объекта достаточно большая - от Чаяндинского месторождения до границы с Китаем проложено 2156 км, испытания проведены на 1950 км. Планируется уже заполнение газа", - сказал он, добавив, что будет введена в эксплуатацию компрессорная станция "Зейская" - первый этап подачи газа.

По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так на экспорт в Китай. Проект поставок газа в восточные районы Китая также называют "восточным маршрутом".

Как сообщил ранее глава корпорации Алексей Миллер, строительство идет с опережением графика, поэтому поставки в Китай по северному участку "Хэйхэ - Чанлин" начнутся раньше намеченного срока - с 1 декабря 2019 года. Договор о "восточном" маршруте (то есть "Силе Сибири") с CNPC был подписан 21 мая 2014 года, максимальная пропускная мощность газопровода - 38 млрд куб. м в год.