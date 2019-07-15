Минфин: введение минимальной цены на вино и пиво возможно после согласования с ЕАЭС

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Право устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, вино и винные напитки Минфин РФ может получить только после согласования этого решения со всеми участниками Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Процесс согласования займет не менее года. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"В соответствии с правом союза [Евразийского экономического союза] вопросы наделения РФ полномочиями по установлению МРЦ должны регулироваться на наднациональном уровне. Нам необходимо направить запрос в ЕЭК [Евразийскую экономическую комиссию] и инициировать соответствующие изменения в соглашение. Мы сейчас инициируем такой запрос, в июле уже точно направим", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о сроках введения МРЦ на вино и пиво.

Он уточнил, что после внесения этих изменений можно будет на национальном уровне дать право Минфину установить МРЦ на пиво, вина и винные напитки. "Это еще нас отодвигает в возможности устанавливать МРЦ на год", - сказал Сазанов.