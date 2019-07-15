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Минфин не поддержал идею о запрете продажи алкоголя крепче 16,5 градуса людям до 21 года

Согласно действующему законодательству, 16,5% является пороговым значением крепости вина

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минфин РФ не поддерживает законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 16,5% лицам моложе 21 года, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

"Изначально мы не поддержали законопроект Минздрава. Тут получается, что мы преференции предоставляем одним производителям по сравнению другими производителями", - сказал он.

В марте Минздрав представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Согласно действующему законодательству, 16,5% - пороговое значение крепости вина. По данным Минздрава, употребление крепких алкогольных напитков значительно больше повышает риск смерти, чем слабоалкогольных.

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