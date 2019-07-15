Минфин не определил источники компенсации льгот "Роснефти" на освоение Арктики

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Источники компенсации потерь бюджета РФ в случае предоставления льгот для "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" на освоение Арктики пока не определены. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

"Там выпадающие доходы (федерального бюджета - прим. ТАСС), источник компенсации которых не определен. Идет разговор о сотнях миллиардов рублей. В первые годы мы говорим уже о порядка 200-300 млрд рублей выпадающих [доходов]. Надо изыскивать источники компенсации, пока у нас их нет", - сказал Сазанов.

Газета "Ведомости" ранее сообщала, что глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину о том, что "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн руб. в освоение Арктики, но для этого нужны налоговые льготы на 2,6 трлн руб.

Сазанов напомнил, что, по прогнозам ведомства, в период до 2024 года будет наблюдаться снижение поступлений нефтегазовых доходов в бюджет на 0,5% ВВП. "Есть запрос на льготу, если где-то убыло, должно где-то прибавиться. Может быть нам скажут, какие источники компенсации", - сказал Сазанов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких решений относительно просьбы главы "Роснефти" Игоря Сечина о предоставлении льгот на развитие арктических проектов не принималось.