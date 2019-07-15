Госдума 18 июля рассмотрит законопроект о снижении НДС на плодово-ягодные культуры

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании 18 июля рассмотрит в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ об установлении пониженной ставки налога на добавленную стоимость для плодово-ягодной продукции. Такое решение принято на заседании Совета Думы, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законопроект, который снижает до 10% НДС на плодово-ягодные культуры, внесли руководители всех политических фракций Госдумы, его принятия ждут российские садоводы и фермеры. 18 июля законопроект в приоритетном порядке будет рассмотрен в первом чтении", - сказал он.

Володин отметил, что "поручение проработать вопрос о снижении НДС на плодово-ягодную продукцию с 20% до 10% было дано президентом РФ Владимиром Путиным по итогам его встречи с представителями садоводческих хозяйств".

"Мы обсудили этот вопрос с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Он поддержал это решение", - сказала председатель Госдумы.

"Нам необходимо обеспечить доступность качественной плодово-ягодной продукции и поддержать отечественных производителей. Несмотря на значительный рост этой отрасли в последнее время, количество ввозимой продукции сегодня превышает собственное производство более чем в 1,5 раза. Задача законопроекта - создать дополнительные условия для импортозамещения", - подчеркнул Володин.