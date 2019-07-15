ЦБ: количество клиентов брокерского обслуживания в I квартале выросло на 65% год к году

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Количество клиентов брокерского обслуживания в I квартале 2019 года выросло на 65% год к году, до 2,5 млн человек. Об этом говорится в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг Центробанка.

"Количество клиентов на брокерском и депозитарном обслуживании за I квартал 2019 года выросло до 2,5 и 3,27 млн лиц соответственно", - говорится в материале.

Отмечается, что основной прирост наблюдался в розничном сегменте клиентов у профучастников - кредитных организаций (КО), в рамках которого счета открывались в основном удаленно посредством онлайн-сервисов и мобильных приложений. Некредитные финансовые организации в свою очередь делали ставку на уже существующих клиентов. 77% клиентов в сегменте брокерского обслуживания сосредоточено в топ-5 компаний-профучастников.

В ЦБ пояснили, что росту концентрации в отрасли способствуют выгоды и преимущества организаций с обширной филиальной сетью и узнаваемым брендом перед менее крупными конкурентами, а также снижение рентабельности и рост издержек небольших компаний, в том числе из-за возросшей регуляторной нагрузки. Тем самым количество профучастников в I квартале 2019 года снизилось с 534 до 517, в основном за счет добровольного ухода с рынка.

В то же время по итогам I квартала 2019 года количество клиентов в сегменте доверительного управления увеличилось на 82% год к году, до 169 тыс. Общая стоимость инвестиционных портфелей составила 914 млрд рублей. Средний размер портфеля в целом по сегменту снизился с 6 до 5,4 млн рублей. Доля ИИС от общего числа клиентов в брокерском обслуживании составила 25%, в доверительном управлении - 55%. Объем активов на ИИС в I квартале 2019 года достиг 108,6 млрд рублей, увеличившись на 82% год к году.

Объем совокупных биржевых оборотов за год сократился на 5%, до 334 трлн рублей, также говорится в материале. Объем биржевых операций на фондовом рынке снизился до 14,5 трлн рублей (-27% за год). ЦБ отмечает и снижающийся интерес клиентов профучастников к операциям на валютном и срочном рынках, который может свидетельствовать об уменьшении интереса клиентов профучастников к краткосрочным операциям. В течение года гособлигации и корпоративные облигации были основными инструментами инвестирования клиентов КО на фондовом рынке, а акции и корпоративные облигации - основными инструментами для инвестирования клиентов НФО.

Жалобы от клиентов

В I квартале 2019 года ЦБ зафиксировал рост количества жалоб в отношении профучастников и организаций рынка ценных бумаг. По сравнению с предыдущим кварталом выросла доля жалоб в отношении брокеров (с 31% до 46%) и форекс-дилеров (с 4% до 9%). Регулятор полагает, что рост доли жалоб в отношении брокеров может свидетельствовать о возможном ухудшении качества предоставляемых услуг на фоне активного привлечения новых клиентов, а также о недостаточной информированности клиентов об условиях приобретаемых продуктов. В то же время число жалоб в отношении доверительных управляющих было минимальным за последние пять кварталов.