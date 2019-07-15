"Метрострой" отсудил у властей Петербурга почти 550 млн рублей в иске по стадиону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Дочерняя компания петербургского "Метростроя" - филиал Управления производственно-технологической комплектации - выиграла судебное разбирательство с комитетом по строительству Санкт-Петербурга. Компании удалось взыскать почти 550 млн рублей задолженности по двум госконтрактам, по которым велось строительство стадиона на Крестовском острове, следует из определения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

"Взыскать с комитета по строительству в пользу открытого акционерного общества по строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге "Метрострой" 549 млн 163 тыс. руб. долга", - говорится в документе.

Иск "Метростроя" касался двух государственных контрактов, заключенных с комитетом в 2016 году. Согласно первому контракту на 5,37 млрд рублей, компания должна была выполнить работы по завершению строительства стадиона на Крестовском острове. Второй контракт на сумму почти 2,4 млрд рублей касался работ по Приморскому парку Победы, которые также проводились в рамках строительства стадиона.

Согласно материалам дела, "Метрострою" пришлось выполнить дополнительные работы, которые изначально не были предусмотрены контрактами. По данным суда, исполнитель контракта "неоднократно уведомлял" заказчика о необходимости дополнительных работ. Также в материалах отмечается, что если бы данные работы не были выполнены, то сроки исполнения контракта могли быть сорваны.

Компания оценила дополнительные работы в сумму более 1 млрд рублей и направила в комитет уведомление и счет. Однако, согласно документу, комитет работы не принял, при этом не направив исполнителю работ каких-либо мотивированных замечаний. Суд установил, что требования по проведению и оплате дополнительных работ являются законными. "В данном случае мотивированный отказ от принятия работ истцу ответчиком не направлялся, в связи с чем работы считаются принятыми последним", - отмечается в тексте документа. Суд посчитал, что требования "Метростроя" подлежат удовлетворению лишь частично - в пределах 10% от стоимости каждого из контрактов.

Стадион "Санкт-Петербург" с раздвижной крышей на Крестовском острове строили с 2007 года, сроки завершения работ неоднократно переносили. Изначально стадион строил другой подрядчик, однако потом контракт с ним был разорван из-за отставания по срокам работ, и завершением арены занимался "Метрострой". Сейчас стадион является домашней ареной футбольного клуба "Зенит" и передан ему на условиях концессионного соглашения, ему присвоено коммерческое название "Газпром-Арена". В 2017 году на стадионе прошли мачт Кубка конфедераций, в 2018 году - чемпионата мира по футболу.