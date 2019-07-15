Крашенинников считает, что дачную амнистию продлят до 2022 года

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Госдума, скорее всего, примет вариант законопроекта о продлении так называемой дачной амнистии до 2022 года. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Скорее всего, будет 2022 год. Такой компромиссный вариант", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о сроках ее продления.

Рассмотрение законопроекта во втором чтении, как ожидается, состоится в июле.

На данный момент на рассмотрении Госдумы находятся два законопроекта по дачной амнистии. Один из них за авторством Крашенинникова предполагает ее продление до 1 марта 2022 года, а второй, внесенный правительством, до 1 марта 2020 года.

Дачная амнистия действовала 13 лет. Она предполагала упрощенный порядок регистрации домов на землях садоводств и подобных типах земель посредством составления кадастровым инженером технического плана, а также по иной схеме с получением разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Она прекратилась 1 марта 2019 года.