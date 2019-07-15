Акимов возглавил совет директоров Российской венчурной компании

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Вице-премьер Максим Акимов избран председателем совета директоров АО "Российская венчурная компания". Новый состав совета директоров был утвержден Росимуществом по итогам ежегодного общего собрания акционеров, сообщила в понедельник пресс-служба РВК.

"В рамках годового общего собрания акционеров АО "РВК" Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) утвердило новый состав совета директоров АО "РВК". Председателем совета избран заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов", - говорится в сообщении.

Вместе с Максимом Акимовым в состав совета директоров вошли 11 человек. Среди них заместители руководителя Министерства экономического развития РФ Оксана Тарасенко и Илья Торосов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков и декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан. Кроме того, в совет директоров вошли председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов, генеральный директор АО "РВК" Александр Повалко, генеральный директор Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков, заместитель председателя правления ООО "УК "Роснано" Юрий Удальцов, а также управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий и директор по стратегическому планированию и развитию АО "Комплекспром" Олег Фомичев.

Совет директоров Российской венчурной компании осуществляет общее руководство деятельностью компании (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров), контролирует деятельность правления и генерального директора РВК. Состав совета утверждается ежегодно по итогам общего собрания акционеров.

Ранее совет директоров возглавлял Олег Фомичев, в прошлом - заместитель министра экономического развития.

РВК - государственный фонд фондов, институт развития. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Росимущества. Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 27, их суммарный размер - 51,3 млрд рублей. Доля РВК - 26,8 млрд рублей. Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло 202. Совокупный объем проинвестированных средств - 17,8 млрд рублей.