ФСК направит почти 300 млн рублей на реконструкцию подстанции в Московской области

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС, входит в группу "Россети") направит на реконструкцию центра питания Московской и Владимирской областей почти 300 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе компании.

"На подстанции ПАО "ФСК ЕЭС" 220 кВ "Дальняя" будет установлено новое силовое оборудование российского производства общей мощностью 80 МВА, а также внедрены современные системы мониторинга параметров его работы. Стоимость работ составляет 291 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, модернизация позволит повысить надежность электроснабжения Ногинского района Московской области и Александровского района Владимирской области, в которых проживают более 300 тысяч человек. Реализация проекта будет проходить в несколько этапов. Завершить все работы намерены к 2020 году.