Кластер по выпуску продукции для цифровой энергетики создали новосибирские предприятия

НОВОСИБИРСК, 15 июля. /ТАСС/. Новосибирские компании в рамках нацпроекта "Цифровая экономика РФ" создали и зарегистрировали в июле промышленный кластер "Цифровая энергетика", который позволит производить комплексные продукты для цифровизации электрических сетей, а к 2025 году втрое - до 15 млрд рублей в год - увеличить объемы производства. Об этом ТАСС в понедельник сообщил исполнительный директор ассоциации "Специализированная организация промышленного кластера "Цифровая энергетика" Алексей Шибанов.

"Кластер учредили шесть предприятий, которые выпускают конечную продукцию, всего в объединении 14 компаний. Кластер был учрежден и создавался с направлением "Цифровая энергетика", и на сегодняшний день все организации, которые в нем есть, сориентированы на производство продуктов для цифровых электрических сетей", - сказал Шибанов.

Он отметил, что кластер учредили такие новосибирские предприятия, как "Радио и микроэлектроника" ("РиМ"), "Энергетика. Микроэлектроника. Автоматика" ("ЭМА"), "Болид", НПП "Микропроцессорные технологии", НПФ "Арс Терм" и НПФ "Ирбис". Объединение будет производить продукты автоматизации управления режимами электрических сетей, продукцию, связанную с исполнением функций защиты объектов сетевого хозяйства, а также оборудование индивидуального учета электрической энергии.

"По плану развития кластера до 2025 года планируется трехкратное увеличение объемов производства до 15 млрд рублей в год", - уточнил Шибанов, добавив, что объединение позволит новосибирским компаниям производить комплексные продукты для цифровизации электрических сетей.

Генеральный директор входящей в кластер компании "РиМ" Евгений Букреев сообщил ТАСС, что предприятие планирует организовать производство коммуникационной аппаратуры для использования этого оборудования в цифровых трансформаторных подстанциях.

"В настоящее время мы решаем вопросы по проекту, все сможем увести в определенные рамки к форуму "Технопром" (состоится в Новосибирске с 18 по 20 сентября - прим. ТАСС)", - сказал Букреев.

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 г. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.