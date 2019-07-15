Инвестиции в обновление парка техники в Пулково в 2018 году составили более 920 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Управляющая компания аэропорта Пулково "Воздушные Ворота Северной Столицы" (ВВСС) в 2018 году инвестировала 926,8 млн рублей в модернизацию парка техники и оборудования, следует из сообщения воздушной гавани.

В 2018 году ВВСС закупили и ввели в эксплуатацию более 50 единиц спецтранспорта и другой наземной техники, отмечается в публикации со ссылкой на слова Генерального директора ВВСС Леонида Сергеева.

Парк спецтранспорта пополнили машины, предназначенные для очистки и обработки аэродромных покрытий, для перевозки оборудования для нанесения разметки, фронтальный погрузчик, а также техника для перевозки снега, песка, щебня, асфальтобетонной смеси и грунта.

Парк аэродромной спецтехники и оборудования пополнили 26 багажных электротягачей, 10 самоходных пассажирских трапов, шесть универсальных моторных обогревателей и восемь мобильных источников питания воздушных судов.

В автопарк поступили четыре автобуса для доставки пассажиров от терминала к борту и обратно, амбулифт для маломобильных пассажиров и автобус ПАЗ для перевозки оперативных смен аэродромной службы.

В парк службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов поступили два новых пожарных автомобиля на базе "КамАЗ".

Пассажиропоток в аэропорте Пулково в мае 2019 года вырос до 1,7 млн человек, что превышает прошлогодний результат аналогичного периода на 8,4%.