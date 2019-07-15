"Татнефть" может привлечь кредиты для сохранения высокого уровня дивидендов

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. "Татнефть" намерена по итогам 2019 года как минимум сохранить уровень дивидендов даже в условиях роста инвестиционной программы, для ее финансирования возможно привлечение заемного капитала. Об этом ТАСС сообщил глава компании Наиль Маганов.

"Хотя мы преимущественно полагаемся на денежный поток от основной деятельности для финансирования инвестиционной программы, не исключается возможность привлечения долга, который может позволить сбалансировать инвестиции в развитие и поддержание растущих дивидендных выплат, особенно в периоды относительно более высокого уровня капитальных вложений", - сказал он.

По словам Маганова, в настоящее время долговая нагрузка компании низкая - менее 1/10 денежного потока от операционной деятельности, а чистый долг является отрицательным. "Так что у нас есть существенный потенциал для привлечения кредитов в случае необходимости", - говорит он.

По итогам 2019 года компания ожидает получить денежный поток не ниже уровня 2018 года, когда он составил 148 млрд рублей. "Наш прогноз денежного потока позволяет говорить о возможности как минимум сохранять высокий уровень дивидендных выплат", - заключил он.

Объем инвестиционной программы "Татнефти" на 2019 год составит 143,6 млрд рублей против 97,8 млрд рублей годом ранее.

По итогам 2018 года "Татнефть" направила на дивиденды 84,91 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции с учетом выплат за 6 и 9 месяцев прошлого года. Общая сумма дивидендов была равна 100% чистой прибыли компании по РСБУ или 197,5 млрд рублей.

Согласно дивидендной политике, "Татнефть" направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по РСБУ или МСФО, в зависимости от того, какой показатель больше.

Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 36% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 25,75% размещено в ADR. Иным акционерам принадлежит 34% акций, среди них нет владельцев более 5% уставного капитала.