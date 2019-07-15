РЖД приступили к реконструкции вокзала в Саратове стоимостью около 1,3 млрд рублей

САРАТОВ, 15 июля. /ТАСС/. Специалисты приступили к реконструкции железнодорожного вокзала в Саратове. Завершить ее планируется в 2022 году, сообщила в понедельник пресс-служба РЖД.

"Согласно проекту, железнодорожный вокзал "Саратов" будет реконструироваться в течение 2019-2022 годов. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и с учетом сезонности пассажирских перевозок. В период ремонтных работ вокзальный комплекс продолжает функционировать в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первую очередь проведут реконструкцию платформ, также вокзал оснастят новыми системами оповещения и освещения. Кроме того, будет построен крытый переход, который соединит основное здание с платформами. "Современные энергосберегающие технологии будут отвечать за регулировку уровня освещенности платформы в зависимости от погоды, времени суток и наличия пассажиров", - отмечается в сообщении.

Ранее руководитель дирекции железнодорожных вокзалов Приволжской железной дороги Павел Сапожкин сообщал, что предварительная сумма инвестиций РЖД в модернизацию вокзала составит 1,3 млрд рублей.

Здание вокзала построено в 1977 году, с тех пор в нем проводили только локальный ремонт. Согласно данным из открытых источников, пассажиропоток составляет в среднем 4 тыс. человек в сутки.