Пострадавшие в пожаре в районе ТЭЦ в Мытищах могут получить выплаты от ВСК

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Родственники погибшей женщины и пострадавшие в результате пожара в районе ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах имеют право на страховые выплаты от страховой компании ВСК. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности (НССО) со ссылкой на его президента Игоря Юргенса.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

Как пояснил Юргенс, размер выплат в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством составляет 2 млн рублей плюс до 25 тыс. рублей в качестве возмещения расходов на погребение, за причинение вреда здоровью объем возмещения определяется по таблице, утвержденной соответствующим постановлением правительства.

"В ВСК подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым. За возмещением пострадавшие могут обратиться к страховщику со следующими документами: заявление, документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение с описанием степени и характера полученных травм", - уточнили в НССО.

11 июля произошло возгорание газопровода, подающего газ на ТЭЦ-27. В результате пожара погибла женщина, 13 человек пострадали.