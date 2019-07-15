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Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

Пострадавшие в пожаре в районе ТЭЦ в Мытищах могут получить выплаты от ВСК

Для получения выплат необходимо предоставить страховщику заявление, документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение с описанием степени и характера полученных травм

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Родственники погибшей женщины и пострадавшие в результате пожара в районе ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах имеют право на страховые выплаты от страховой компании ВСК. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности (НССО) со ссылкой на его президента Игоря Юргенса.

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Как пояснил Юргенс, размер выплат в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством составляет 2 млн рублей плюс до 25 тыс. рублей в качестве возмещения расходов на погребение, за причинение вреда здоровью объем возмещения определяется по таблице, утвержденной соответствующим постановлением правительства.

"В ВСК подтвердили наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет признан страховым. За возмещением пострадавшие могут обратиться к страховщику со следующими документами: заявление, документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение с описанием степени и характера полученных травм", - уточнили в НССО.

11 июля произошло возгорание газопровода, подающего газ на ТЭЦ-27. В результате пожара погибла женщина, 13 человек пострадали.

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РоссияПожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах
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