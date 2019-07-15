Суд Петербурга аннулировал сделки "Трансаэро" о продаже самолетов по заниженной цене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительными сделки по продаже "Трансаэро" двух авиалайнеров Boeing в 2016 году иностранным компаниям и обязал их вернуть самолеты российскому перевозчику. Сделки, как было установлено, были совершены по заниженной стоимости, следует из двух определений суда.

Иски о признании сделок недействительными подавал конкурсный управляющий авиакомпанией. Согласно первому определению, "Трансаэро" продала в 2016 году американской компании FX Aviation, LLC авиалайнер Boeing 737 за $450 тыс., что по курсу на момент продажи составляло около 29,2 млн рублей, однако, как удалось установить на суде, балансовая стоимость самолета по бухучету "Трансаэро" составляла 162,8 млн рублей, а по результатам независимой оценки лайнер даже спустя два года после продажи оценивался более чем в 70 млн рублей.

На суде было установлено, что на момент продажи компания попала под процедуру наблюдения, имела признаки неплатежеспособности и поэтому сделка была признана недействительной. "Применить последствия признания сделки недействительной в виде взыскания с иностранной компании FX Aviation, LLC в конкурсную массу ОАО "Авиационная компания "Трансаэро" денежные средства в размере 70 503 000 рублей", - говорится в документе.

Кроме того, по данным арбитража, американская фирма приобретала самолет в интересах другой зарубежной компании, однако суду не удалось установить собственника, и поэтому деньги обязан вернуть непосредственный покупатель.

Второй самолет Boeing 737 и два двигателя были проданы в 2016 году компании Dikkys Investments Limited, зарегистрированной на Кипре, за $200 тыс. долларов или около 13 млн рублей по курсу на момент сделки. "При этом, являясь предметом договора залога воздушного судна, заключенного между "Трансаэро" и АО АКБ (акционерный коммерческий банк) "Еврофинанс Моснарбанк", воздушное судно Boeing 737-524 было оценено в 299 029 660 рублей", - отмечается во втором определении.

Балансовая стоимость самолета, даже без установленных двигателей, превышала 375 млн рублей. Суд пришел к выводу, что данная сделка была совершена с нарушением и признал ее недействительной, однако в данном случае он обязал покупателя вернуть "Трансаэро" сам самолет с двигателями, а не его стоимость.

Банкротство "Трансаэро"

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие на тот момент 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом. Самой авиакомпанией в настоящее время руководит конкурсный управляющий, в судах рассматриваются ряд исков об оспаривании сделок авиакомпании, совершенных до банкротства, а также требования о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам бывших руководителей перевозчика.