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Более 5 млрд рублей выделят на строительство дорожной развязки в Петербурге

Проект планируется сдать к концу 2020 - началу 2021 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга на совещании в понедельник согласовало проект строительства дорожной развязки с выходом на платную трассу Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Приморском районе рядом с многофункциональным комплексом "Лахта центр". Стоимость строительства составит около 5,2 млрд рублей.

"Эта развязка - 3 км дороги, достаточно серьезный объект. Общая сумма строительства - 5,2 млрд рублей", - сообщил журналистам вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов. Он уточнил, что строительство будет финансироваться за счет взноса в уставный капитал АО "ЗСД", в этом году предусмотрены средства около 150 млн рублей.

Ориентировочные сроки сдачи объекта - конец 2020 - начало 2021 года. Развязка, включающая объекты внутригородской дорожной сети, будет строиться в продолжение Шуваловского проспекта от Планерной до Камышовой улицы с подключением к Богатырскому проспекту.

"Это очень важная развязка. Мы долго подходили к ее созданию, поскольку она финансово затратная, но развязывает большой узел, практически соединяет собой два района, поэтому надо взять [строительство] на особый контроль", - сказал на совещании с членами правительства врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

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