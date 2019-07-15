Мнучин: делегация США может отправиться в КНР в случае прогресса на торговых переговорах

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Американская делегация может отправиться в Китай в случае достижения прогресса на продолжающихся двусторонних торговых переговорах, которые в данный момент ведутся по телефону. Об этом заявил в понедельник американский министр финансов Стивен Мнучин, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"[Представитель США на торговых переговорах Роберт] Лайтхайзер и я провели несколько [телефонных] разговоров по Китаю с нашими [китайскими] коллегами. Мы ожидаем [проведение] еще одного [телефонного] звонка в эти выходные на министерском уровне", - отметил руководитель ведомства.

"В той степени, в которой мы будем добиваться значительного прогресса, я считаю, существуют хорошие шансы, что мы отправимся туда [в Китай] позднее", - заключил Мнучин.

Торговые переговоры

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство Китая предприняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США в $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность компании Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.