В США начат процесс апелляции на решение суда отклонить иск к экс-владельцам ТНК-BP

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Адвокаты российского бизнесмена, совладельца группы "Синтез" Леонида Лебедева уведомили суд о подаче апелляции на вынесенное ранее решение отклонить иск предпринимателя к бывшим владельцам компании ТНК-BP Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу о взыскании с них свыше $2 млрд. Об этом сообщил ТАСС в понедельник американский адвокат Лебедева Майкл Миллер.

Как он отметил, было подано "уведомление о подаче апелляции на решение суда первой инстанции". "Это оповещает апелляционный суд о намерении господина Лебедева подать апелляцию в официальном порядке, как мы ожидаем, мы подготовим и направим ее не позднее сентября 2019 года", - добавил Миллер.

Адвокат 11 июля подтвердил ТАСС, что суд в нью-йоркском районе Манхэттен "вынес постановление о прекращении производства по иску господина Лебедева к Леонарду Блаватнику и Виктору Вексельбергу по обвинению в нарушении контракта". Миллер тогда обратил внимание на то, что суд в Нью-Йорке также "отклонил два требования" со стороны Блаватника и Вексельберга к Лебедеву. Первое из них состояло в том, что Лебедев "должен компенсировать расходы, которые они понесли" на проведение судебного разбирательства. Суд также отклонил ходатайство Блаватника о вынесении решения о введении санкций в отношении Лебедева.

Как отмечал Миллер, иск Лебедева касается контракта, заключенного им с Блаватником и Вексельбергом в 2001 году. Адвокат констатировал, что соглашение, в частности, давало его клиенту право на получение "свыше $2 млрд из 55 млрд" от продажи нефтяных и газовых активов ТНК-BP компании "Роснефть". "Роснефть" консолидировала 100% акций ТНК-BP в марте 2013 года.