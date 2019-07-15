Курортный сбор на Ставрополье с начала года составил около 140 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 15 июля. /ТАСС/. Объем курортного сбора на Ставрополье (50 рублей в сутки) с начала года достиг 139 млн рублей и превысил плановый показатель, сообщила пресс-служба губернатора края.

"За январь-июнь 2019 года курорты Кавминвод приняли на лечение и отдых 495 тыс. человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, отмечается устойчивая динамика роста поступлений в рамках курортного сбора. За первое полугодие 2019 года собрано почти 139 млн рублей, что превышает плановый показатель", - говорится в сообщении.

Например, турпоток в городе-курорте Кисловодске вырос за счет открытия рейсов в аэропорту Минеральные Воды. "С начала года Кисловодск посетило более 129 тыс. человек, это на 6% больше, чем за тот же период прошлого года. Немаловажную роль в росте туристической привлекательности региона и города-курорта сыграло расширение транспортного сообщения", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города.

В Ессентуках с начала 2019 года побывали более 116 тыс. человек, рост турпотока составил 20%. "Третий год мы наращиваем масштабы событийного туризма, совсем недавно прошли массовые фестивали фейерверков, военных оркестров. Впереди - фестиваль барабанной музыки, "Железный таз", выставка "Благословенный Кавказ", форум "Кавказская здравница. Только в месяцы летнего курортного сезона Ессентуки проведут около 50 культурных и спортивных мероприятий", - сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

В 2018 году курорты Кавказских Минеральных Вод приняли более 1,1 млн человек. Рост туристического потока в Ставропольском крае за год составил 9%.

В июле 2017 года в России был принят закон о курортном сборе, который предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С мая 2018 года, когда стартовал эксперимент, за год в первых трех регионах было собрано порядка 465 млн рублей, в том числе 275 млн рублей - на Ставрополье. В Республике Крым парламентом было принято решение перенести введение курортного сбора на 1 мая 2021 года.