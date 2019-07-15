В СК считают, что следствие должно иметь доступ к банковской тайне еще на стадии проверок

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Следователи должны иметь возможность получать информацию, относящуюся к банковской тайне, еще на стадии доследственных проверок фактов коррупции. Об этом заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью газете "Известия". По его мнению, это повысит эффективность борьбы с коррупцией.

По его словам, такие изменения необходимо внести в ст. 26 ФЗ "О банках и банковской деятельности", потому что "широкое распространение получили факты, когда еще в период проведения доследственной проверки проверяемыми лицами предпринимаются активные действия к сокрытию принадлежащего им имущества".

"А с учетом того, что повышение эффективности работы по возмещению ущерба от коррупционных преступлений, помимо нашего ведомства, является важнейшим направлением деятельности различных государственных структур - Счетной палаты РФ, Банка России, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, то и решать их следует совместными согласованными усилиями", - добавил Бастрыкин.