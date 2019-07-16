Источник: Mail.ru Group планирует запустить новый медийный проект по кулинарной тематике

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Компания Mail.ru Group готовит к запуску очередной медийный продукт, который будет посвящен кулинарии. Как отметил в разговоре с ТАСС источник, близкий к компании, новый сервис будет ориентирован на пользователей mobile only и включать голосовое управление.

"Этот продукт будет двенадцатым в портфеле медиаплатформ Mail.ru Group и будет посвящен кулинарной тематике. Компания внимательно изучила все сегменты и ниши в области медиа и пришла к выводу, что наиболее востребована именно кулинарная тема. При этом стало известно, что формат нового проекта будет существенно отличаться от уже существующих медиаресурсов", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что акцент будет смещен в пользу использования мобильной версии. Это, по словам собеседника, связано с тем, что компания после изучения рынка зафиксировала резко увеличивающееся число так называемых mobile only - пользователей, которые в течение дня или даже месяца пользуются интернет-сервисами только с мобильных устройств. "В медиапроекте будет предусмотрено голосовое управление. Совокупность этих факторов (мобильный интерфейс и управление голосом), по мнению компании, сделает ресурс удобным для пользователей, в том числе позволит использовать базу рецептов в процессе приготовления блюд", - пояснил источник.

В свою очередь представитель медиапроектов Mail.ru Group Артем Попов отказался от комментариев относительно запуска нового кулинарного проекта. При этом отметив, что развитие собственных медиапроектов является важным направлением в стратегии компании.

На данный момент Mail.ru Group развивает 11 собственных медиапроектов - "Новости", "Авто", "Леди", "Здоровье", "Кино", "Недвижимость", "Дети", "Погода", "Спорт", "Питомцы" и Hi-Tech. Совокупное количество уникальных посетителей этих ресурсов, по данным компании, превышает 140 млн в месяц. Первые медиапроекты - "Новости" и "Авто" - были запущены в 2000 году, последний - "Питомцы" - в 2018 году.