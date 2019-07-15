МЭР назвало преждевременными выводы о пестицидах как причине массовой гибели пчел в РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ считает вывод Россельхознадзора, назвавшего бесконтрольное применение пестицидов причиной массовой гибели пчел в ряде регионов страны, однобоким и преждевременным. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства.

"Вывод о том, что причина гибели пчел кроется исключительно в бесконтрольном использовании пестицидов, представляется однобоким и преждевременным", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор отмечал, что ситуация связана с тем, что в 2011 году у ведомства изъяли ряд полномочий, в том числе по контролю и надзору в области применения пестицидов, которые не были переданы каким-либо другим организациям. В Минэкономразвития заявили, что "обязанность по осуществлению контроля с 2011 года не исчезла, но была распределена между несколькими ведомствами, в том числе и Россельхознадзором, с учетом осуществляемых ими видов государственного надзора".

В самом министерстве связывают возникновение проблем с обращением пестицидов и агрохимикатов не с отсутствием у Россельхознадзора соответствующих полномочий, а с "отсутствием необходимого урегулирования вопросов применения (использования) пестицидов и агрохимикатов". "Для защиты пчеловодства от негативного воздействия пестицидов в первую очередь необходима координирующая и организационная работа, позволяющая собрать информацию с предприятий, применяющих пестициды, и передать ее пчеловодам", - говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, по поручению президента Владимира Путина правительство начало работать над отменой устаревших обязательных требований. "Представляется, что в рамках "регуляторной гильотины" регулирование в сфере применения пестицидов должно приобрести современный характер, в том числе учитывать наличие современных информационных средств для сбора информации о применении пестицидов и доведения ее до пчеловодов", - заключили в Минэкономразвития.