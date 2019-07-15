Петербург ожидает цифровизация электросетевого комплекса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга взяли курс на внедрение современных технологий в энергетику, в частности, к 2030 году большинство подстанций "Ленэнерго" будут оснащены элементами цифрового управления. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов на церемонии запуска после реконструкции подстанции "Ленсоветовская" в поселке Шушары.

"Мы взяли курс на цифровизацию экономики, внедрение современных технологий в энергетику. До 2030 года практически все подстанции такого уровня будут цифровизированы", - сказал Беглов.

"К 2030 году все подстанции на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут обладать всеми элементами наблюдаемости, управляемости и цифровизации", - заверил генеральный директор "Ленэнерго" Андрей Рюмин.

Подстанцию "Ленсоветовская", построенную в 1975 году, полностью реконструировали и автоматизировали: было построено новое здание, заменено устаревшее оборудование. Мощность подстанции увеличилась в 4 раза - до 50 мегавольтамперов. Она будет работать без дежурного персонала - новейшие цифровые технологии обеспечат удаленный контроль и управление оборудованием. Информация о параметрах работы сети будет передаваться напрямую в единую систему управления.

Большая часть оборудования подстанции, по словам Рюмина, произведена на локализованных производствах в России. "Больше 80% оборудования - это оборудование зарубежных фирм, но производство локализовано на территории Российской Федерации", - отметил он. Реконструкция подстанции обошлась в 1,3 млрд рублей.