Пакистан открыл свое воздушное пространство для всех гражданских рейсов

ТАСС, 16 июля. Пакистан окончательно открыл для всех коммерческих рейсов свое воздушное пространство, которое до сих пор оставалось частично закрытым после резкого обострения в отношениях с Индией в феврале этого года. Об этом сообщила во вторник газета Hindustan Times со ссылкой на представителя пакистанского управления гражданской авиации.

Как сообщается, ведомство выпустило заявление для пилотов, согласно которому "воздушное пространство Пакистана открыто для всех рейсов гражданской авиации по согласованным со службой воздушного движения маршрутам".

Пакистан находится в центре важного авиационного коридора, и ограничения на использование воздушного пространства влияют на сотни коммерческих и грузовых рейсов каждый день, увеличивая время полетов для пассажиров и расходы на топливо для авиакомпаний. Перевозчики, использующие воздушное пространство Индии, из-за запрета вынуждены делать внушительный "крюк" вокруг пограничной с Пакистаном территории.

Ограничение на полеты было введено из-за атаки на автоколонну индийских силовиков в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которой погибли более 40 человек. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад", взявшей на себя ответственность за теракт. 26 февраля ВВС Индии нанесли воздушный удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля ВВС Пакистана в ответ нанесли удары по индийским военным объектам в штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.