CNBC: Tesla пренебрегает частью тестов при сборке Model 3 в Калифорнии

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Американская компания Tesla при сборке модели Tesla Model 3 пренебрегает частью регламентных проверок с целью уложиться в сроки увеличения производства этих электрокаров. С таким утверждением выступил в понедельник телеканал CNBC.

По его данным, несколько рабочих рассказали об условиях на сборочном предприятии Tesla под названием GA4, которое функционирует уже более года недалеко от головного завода во Фримонте (штат Калифорния). Рабочие жалуются на жару в дневное время, холод ночью и дым от природных пожаров, проникавший внутрь ангара в прошлом году. Телеканал получил в свое распоряжение фотографии элементов Model 3 из пластика, трещины в которых были наскоро заделаны изолентой. Рабочие заявляют, что в процессе сборки не проводятся все положенные по регламенту тесты.

В пресс-службе Tesla телеканалу заявили, что эти сведения позаимствованы из анекдотов сотрудников, "вводят в заблуждение и не отражают практику сборки и подлинный характер работы" в компании.

Tesla в начале этого месяца сообщила, что в течение второго квартала 2019 года увеличила до рекордных показателей объемы выпускаемых и доставляемых заказчикам электромобилей. В общей сложности за трехмесячный период, завершившийся 30 июня, компания доставила покупателям 95 200 электрокаров: 17 650 машин Model S и Model X, а также 77 550 автомобилей Model 3. Это примерно на 50% больше, чем в первом квартале текущего года. Предыдущий рекорд - 90 700 электрокаров - был зафиксирован в четвертом квартале 2018 года.

Tesla ориентировала акционеров на то, что по итогам этого года данный показатель достигнет не менее 360 тыс. электрокаров, в том числе более 250 тыс. Model 3.

Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься в том числе созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.