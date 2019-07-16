Россети ФСК ЕЭС направят на модернизацию крупной подстанции в Кузбассе 107 млн рублей

КЕМЕРОВО, 16 июля. /ТАСС/. Россети ФСК ЕЭС (ПАО "ФСК ЕЭС") модернизируют крупную подстанцию "Крохалевская", которая обеспечивает электроснабжением моногород Березовский и несколько крупных угольных предприятий на севере Кузбасса. На реконструкцию подстанции энергетики направят около 107 млн рублей по собственной инвестиционной программе, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе филиала "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири.

"По инвестиционной программе [компании] на реконструкцию подстанции направлено 107 млн рублей. Оборудование [подстанции] выработало свой срок службы, модернизация энергобъекта позволит повысить надежность электроснабжения города Березовский и крупных угольных предприятий на севере Кузбасса", - сказали в пресс-службе.

Мощность подстанции 220 кВ "Крохалевская" составляет 282 МВА. В числе ее потребителей крупные добывающие и перерабатывающие предприятия компаний "Северный Кузбасс", "СДС-Уголь", "Кузбассразрезуголь", холдинга "ПМХ". В общей сложности подстанция обеспечивает энергоснабжение трех угольных разрезов, двух шахт и обогатительной фабрики, а также питает энергией жилье и социальные объекты в моногороде Березовский с населением более 47 тыс. человек.

В рамках модернизации на подстанции "Крохалевская" будет смонтировано современное распределительное устройство для передачи электроэнергии потребителям. Также будут установлены системы дистанционного управления и аварийной сигнализации на случай сбоев в подаче электричества на подстанцию, что в результате обеспечит бесперебойную работу важного энергообъекта.