"Ъ": казахстанская "АТМ Темиртау" расторгла контракт с "Газпром нефтью" из-за санкций

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Казахстанская металлургическая компания "АрселорМиттал Темиртау" расторгла контракт с дистрибьютором "Газпром нефти" в стране - TOO "Ник-Ойл". Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо, поступившее в "Ник-Ойл" от казахстанской стороны.

"Где-то месяц назад, в середине июня, нас устно предупредили о том, что контракт будет прерван по причине санкций. Мы были очень удивлены, попросили разъяснений и, наконец, получили письмо вот такого содержания", - приводит газета слова директора "Ник-Ойл" Николая Гардера.

По данным издания, это решение было принято в связи с санкциями Украины и ЕС против "Газпром нефти". В "АМТ Темиртау" это объяснили репутационными рисками для компании. В письме также указано, что комбинат выполнит все обязательства по оплате.

Как заявил "Коммерсанту" источник, в "Газпром нефти" рассчитывают на скорейшее решение недоразумения, которое наносит репутационный ущерб российско-казахским взаимоотношениям".

Секторальные санкции против России были введены странами ЕС 1 августа 2014 года в связи с воссоединением Крыма с Россией и событиями на востоке Украины. В частности, был введен запрет на долговое финансирование учреждениями ЕС трех топливно-энергетических компаний ("Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть"). 13 сентября 2018 года Европейский суд общей юрисдикции отказал ряду российских компаний, в том числе "Газпром нефти", в аннулировании санкций Евросоюза.