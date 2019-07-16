Топ-менеджер из Facebook назначен операционным директором Veon Ventures

ТАСС, 16 июля. Директор по платежам и коммерческим партнерствам Facebook Серхи Эрреро назначен на должность операционного директора Veon Ventures (новая структура телекоммуникационного холдинга Veon). К исполнению своих обязанностей он приступит в сентябре 2019 года, говорится в сообщении компании.

"Veon назначил Серхи Эрреро главным операционным директором Veon Ventures с сентября 2019 года", - говорится в сообщении.

Сейчас Серхи занимает должность директора по платежам и коммерческим партнерствам Facebook. В частности, он курировал запуск и работу платежных и коммерческих возможностей WhatsApp и Instagram. Кроме этого, Серхи занимался масштабированием и оптимизацией бизнеса Facebook Ads payments.

Серхи возглавит новое подразделение и "определит планы развития компании, которые выходят за рамки традиционной телекоммуникационной сферы, акцент будет сделан на смежных цифровых продуктах". Иных подробностей о новой структуре в сообщении не приводится.

Группа Veon объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Грузии и на Украине; холдингу также принадлежит контроль в GTH (владеет сотовыми активами в Пакистане, Алжире и Бангладеш).

Крупнейшие акционеры Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%) и норвежская Telenor (14,6%).