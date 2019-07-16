КРЭТ разработает СВЧ-установку для пастеризации и обеззараживания продуктов в Арктике

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) приступил к научно-исследовательской работе по созданию сверхвысокочастотной (СВЧ) установки для пастеризации и обеззараживания продуктов питания для хранения и переработки в условиях Арктики. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе КРЭТ.

Реалии Арктического региона подразумевают завоз большинства продуктов питания их южных регионов страны. При создании продовольственных запасов наиболее проблемным является вопрос их сохранения и качественной обработки. Одной из перспективных инноваций является использование СВЧ-энергии.

"Новизной технологии является использование особой конструкции компонентов пастеризатора и конструкций специально разрабатываемой МЭМС-элементной базы (микроэлектромеханические системы - прим. ТАСС). Новая технология приведет к значительному увеличению КПД СВЧ-установки при получении высококачественных пастеризованных и обеззараженных пищевых продуктов в полностью автоматическом режиме работы", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "КРЭТ" Николая Колесова.

Высокая эффективность обеззараживания достигается за счет большой скорости нагрева и высокого уровня напряженности СВЧ-поля, которые губительно действуют на болезнетворные микроорганизмы при сохранении биологической ценности продукта. Сверхвысокочастотная технология позволит сберечь все питательные вещества, витамины и минералы. Она может успешно применяться для обработки молока, хлебобулочных изделий, сухих вин, пива, ветчины, безалкогольных напитков и предварительно проваренных продуктов.

Установка создается Таганрогским научно-исследовательским институтом связи.