Производство спортинвентаря из композитных материалов появится в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Производитель углеродного волокна - компания UMATEX (Росатом) запустит в Москве производство спортивных товаров из композитных материалов. Для этого предприятие приобрело 50% доли производителя композитных хоккейных клюшек "Заряд", сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Производство UMATEX расположено на территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Это дает предприятию комфортные условия для работы - развитую инфраструктуру, собственный таможенный пост на территории ОЭЗ, все необходимые коммуникации и дополнительные сервисы. Компания же дает городу высокооплачиваемые рабочие места, налоговые отчисления, новые технологии и продукцию, которая послужит теперь и для развития отечественного спорта, ведь доступность качественных спортивных товаров для россиян - это одно из условий популяризации здорового образа жизни", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Пресс-служба отмечает, что Москва - один из мировых лидеров по развитию технологий композиционных материалов. Столичные разработки используются, в основном, в промышленности - доля композитов в современных самолетах - 30% и больше, новые материалы активно применяются при создании спутников и ракет, автомобилей, ремонте и строительстве домов и инженерных сооружений.

"Сегодня доля отечественных производителей на рынке спортинвентаря - около 10%, она будет увеличиваться по мере решения задачи импортозамещения, развития производства потребительских товаров на основе композиционных материалов", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.